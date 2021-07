Balanço de mortos em desabamento na Flórida sobe para 20

Duas novas vítimas foram descobertas nos escombros do prédio desabado na Flórida, elevando o número de mortos para 20, com 128 pessoas ainda desaparecidas, disseram as autoridades nesta sexta-feira (2).



"Descobrimos duas novas vítimas na noite passada. Uma dessas vítimas é, infelizmente, a filha de sete anos de um bombeiro da cidade de Miami", disse a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, durante uma coletiva de imprensa.



"Todas as noites (desde o colapso) foram imensamente difíceis para todos (...) mas a noite passada foi particularmente diferente. Foi realmente diferente e mais difícil para nossos resgatadores", afirmou.



De acordo com o canal de televisão Local 10, o corpo da menina foi entregue ao pai por equipes de resgate que o extraíram dos escombros.



O número de pessoas desaparecidas após a tragédia também caiu de 140 para 128, anunciou Levine Cava.



As esperanças de encontrar pessoas vivas após o colapso em 24 de junho de um bloco de 12 andares do complexo Champlain Towers South, localizado na cidade de Surfside, ao norte de Miami Beach, foram desaparecendo com o passar dos dias.



Um venezuelano e uma uruguaia-venezuelana foram identificados entre os falecidos e pelo menos 29 latino-americanos, da Argentina, Colômbia, Paraguai, Venezuela, Uruguai e Chile estão entre os desaparecidos.



A tempestade tropical Elsa, que se fortaleceu na sexta-feira de manhã, convertendo-se em um furacão e ameaçando as ilhas do Caribe, pode estar "bem perto da Flórida entre segunda e terça-feira", disse Robert Molleda, do serviço meteorológico dos EUA, na mesma entrevista coletiva.