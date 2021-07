EUA anuncia novas sanções pelo golpe de Estado em Mianmar

Os Estados Unidos impuseram, nesta sexta-feira (2), novas sanções a 22 pessoas, entre elas quatro ministros do governo de Mianmar, em resposta ao golpe militar de fevereiro e aos ataques contra o movimento pró-democracia do país.



Em uma ação conjunta, os Departamentos do Tesouro e do Comércio anunciaram as sanções como parte da resposta de Washington à derrubada do governo eleito democraticamente de Aung San Suu Kyi.



O secretário de Estado, Antony Blinken, disse em um comunicado que as novas sanções foram impostas "em resposta à brutal campanha de violência realizada pelo regime militar birmanês e para continuar impondo custos em relação ao golpe militar".



As sanções têm como objetivo pressionar os militares para que "restabeleçam imediatamente o caminho de Mianmar para a democracia", disse Blinken.



As sanções são contra os ministros da Informação de Mianmar, Chit Naing; de Investimentos, Aung Naing Oo; de Trabalho e Imigração, Myint Kyaing, e do Bem-estar Social, Thet Thet Khine.



No grupo de sancionados, também estão três membros do poderoso Conselho Administrativo do Estado, assim como 15 cônjuges e filhos de funcionários.



Andrea Gacki, diretora do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, disse em um comunicado que a ação demonstra que Washington "continuará promovendo a prestação de contas dos responsáveis do golpe militar e da violência atual".



O Departamento do Comércio impôs sanções a quatro entidades comerciais: King Royal Technologies, que presta serviços de comunicações por satélite para o exército, e Wanbao Mining e suas duas filiais, que têm acordos com o Ministério da Defesa do país.