Biden descarta retirada final dos EUA do Afeganistão nos próximos dias

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descartou nesta sexta-feira (2) uma retirada iminente das últimas tropas americanas no Afeganistão, em meio à crescente especulação de que os soldados restantes poderiam partir antes do programado.



Questionado por repórteres na Casa Branca se a saída será concretizada nos próximos dias, Biden respondeu: "Não. Estamos exatamente na trajetória prevista".



Biden estabeleceu como prazo até 11 de setembro para a retirada final das poucas tropas restantes, depois de 20 anos de guerra.



No entanto, as dúvidas sobre uma aceleração do calendário aumentaram recentemente, depois que as tropas americanas e da Otan abandonaram a base aérea de Bagram.



Esta base, a maior do país, foi a principal base de retaguarda de todas as operações militares americanas no Afeganistão.



Biden estimou que o governo afegão deve agora "ser capaz por si só" de garantir, particularmente, a segurança da capital Cabul, localizada a 50 km do aeroporto.



Entretanto, segundo informações da imprensa, os americanos vão manter uma presença de quase 600 soldados lá para proteger sua embaixada.