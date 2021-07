Greve nos aeroportos de Paris causa atrasos nos voos

A greve dos trabalhadores do grupo ADP, administrador dos aeroportos parisienses de Roissy-Charles-de-Gaulle e Orly, causou atrasos em muitos voos nesta sexta-feira.



Três sindicatos pediram que a greve continue até segunda-feira, o que inclui o primeiro fim de semana de férias. Eles exigem a retirada de um plano de adequação dos contratos de trabalho, que prevê a redução ou supressão de bonificações. Se os funcionários rejeitarem, eles podem ser demitidos.



Em Roissy, esta tarde, os voos tinham atrasos de cerca de 45 minutos "em média em todos os terminais", disse a administração da ADP à AFP. Em Orly, há "um atraso de quinze minutos em média", acrescentou.



As negociações entre o grupo e os sindicatos foram retomadas esta manhã "a pedido da diretoria", informou a empresa.



"Veremos as propostas da administração", mas "isso está começando a esquentar", disse à AFP Laurent Garssine, secretário-geral do sindicato Unsa na ADP.



Em Roissy, os trabalhadores protestaram pela manhã no Terminal 2E, bloqueando o acesso dos viajantes aos pontos de controle de fronteira, constatou um jornalista da AFP. O bloqueio terminou no início da tarde.



Os passageiros foram encaminhados para outros terminais, mas alguns deles perderam o avião por falta de pessoal nos controles, disse uma fonte do aeroporto à AFP.



Havia cerca de 500 manifestantes, acrescentou.



Em Orly, 250 pessoas se manifestaram do lado de fora e um pequeno grupo dentro, de acordo com a mesma fonte.



