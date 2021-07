Base aérea de Bagram, uma das chaves para controlar o Afeganistão

Situada ao norte da capital afegã, Cabul, a Base Aérea de Bagram foi, durante décadas, o bastião das forças estrangeiras que combateram os rebeldes e um símbolo das brutalidades cometidas ao longo de todos estes anos de conflito.



Localizada a 50 quilômetros de Cabul, a base é vital para a segurança da capital e tem uma enorme importância estratégica para controlar todo o norte do Afeganistão.



Tentacular, foi construída pelos americanos durante a Guerra Fria para seu aliado afegão, com o objetivo de ajudá-lo a se proteger da então União Soviética no norte.



Desde sua construção e ao longo das décadas de conflito que abalaram o Afeganistão, a base foi controlada por diferentes atores.



Foi dali que a União Soviética organizou a ocupação do Afeganistão, após a invasão de 1979. O Exército Vermelho ampliou bastante esta infraestrutura.



Após a retirada dos soviéticos em 1989, a base ficou sob controle do governo afegão, apoiado por Moscou, e, depois disso, nas mãos de uma administração mujahedine dividida durante a guerra civil.



Em um dado momento, parece, inclusive, que os talibãs controlaram uma parte, e seus inimigos da Aliança do Norte, a outra.



Bagram finalmente caiu nas mãos dos talibãs durante sua ascensão ao poder em meados dos anos 1990.



- Um país mergulhado em conflitos -



Depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 e da invasão do Afeganistão por parte de uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, voltou a ficar sob controle americano.



Foi de Bagram que se lançaram os ataques aéreos contra os talibãs e seus aliados da rede Al-Qaeda e onde era organizado o reabastecimento das tropas.



Nestas duas últimas décadas, a base recebeu várias visitas de presidentes americanos.



Também abrigou uma prisão, algo que gerou polêmica pelo tratamento dado aos detentos.



Centenas de milhares de militares dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), assim como funcionários de empresas terceirizadas, passaram por Bagram.



A instalação militar chegou a contar com piscinas, cinemas, spas e várias redes de fast food, como Burger King e Pizza Hut.



Nestes últimos meses, Bagram se tornou alvo de disparos de foguetes reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI), o que faz temer que seja, em breve, alvo de um verdadeiro ataque.



Após meses de consultas, o presidente americano, Joe Biden, anunciou em abril passado que suas últimas tropas em solo afegão deixarão o país até 11 de setembro próximo, pondo fim, com isso, à mais longa guerra já travada pelos Estados Unidos.



YUM! BRANDS