Presidente da Mitsubishi Electric renuncia após manipulação de dados de inspeções

O presidente da Mitsubishi Electric renunciou nesta sexta-feira (2) depois que o grupo japonês admitiu ter falsificado alguns dados de inspeções ao longo de mais de três décadas.



A companhia admitiu esta semana que realizou inspeções inadequadas em alguns de seus produtos, como peças de ar condicionado e compressores.



A inspeção inadequada mais antiga data de 1985.



"Quero expressar minhas sinceras desculpas a todos", disse o CEO do conglomerado, Takeshi Sugiyama, a repórteres.



"Chegamos à conclusão de que devo renunciar ao cargo de presidente e que devemos trabalhar duro sob uma nova liderança para recuperar a confiança", afirmou.



A Mitsubishi Electric é um dos principais grupos do Japão, produzindo de tudo, desde eletrodomésticos a maquinaria pesada, bem como equipamento de defesa.



O ministro do Comércio e Indústria do Japão, Hiroshi Kajiyama, garantiu que o escândalo pode "prejudicar consideravelmente a confiança nos produtos manufaturados do Japão", segundo a emissora pública NHK.



A Mitsubishi Electric anunciou que fará investigações sobre esses casos, mas insistiu que nenhum dos produtos envolvidos representa riscos à segurança dos usuários.