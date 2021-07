Os Estados Unidos entregaram oficialmente a base aérea de Bagram, a maior do Afeganistão, depois da partida de todas as tropas estrangeiras até então estacionadas nesta infraestrutura - disse um porta-voz do Ministério afegão da Defesa.



"O aeroporto de Bagram foi oficialmente entregue ao Ministério da Defesa. As forças americanas e da coalizão se retiraram completamente da base e, a partir de agora, as forças do Exército afegão vão protegê-la e usá-la para combater o terrorismo", tuitou o porta-voz Fawad Aman.