Presidente do Panamá anuncia plano para reativar economia

O presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, anunciou na quinta-feira (1) um plano de reativação da economia do país, com projetos de infraestrutura de até US$ 12 bilhões e vacinação contra a covid-19, ainda em 2021, de todos seus cidadãos elegíveis.



"Reativamos o investimento estatal em obras de infraestrutura pública para gerar mais empregos e aumentar o consumo", explicou o presidente em discurso na Assembleia Legislativa, ao iniciar o terceiro de seus cinco anos de mandato.



"Até o momento, o plano de investimento público em nosso governo inclui projetos de 12 bilhões de balboas (dólares)", entre obras que incluem linhas de metrô, transmissões elétricas, hospitais e um túnel sob a ponte do Canal do Panamá.



O governo do Partido Revolucionário Democrático (PRD, centro esquerda) também aposta no relançamento da atividade mineradora no país, com a reativação das licitações para exploração das reservas de ouro e cobre.



O presidente também defendeu sua gestão contra a pandemia da covid-19, em meio a denúncias de falta de transparência em alguns gastos.



Cortizo lembrou que foi autorizada a compra de 9 milhões de doses da Pfizer e da AstraZeneca, o que cobre a população nacional de 4,5 milhões de habitantes. Até o momento, mais de 1,5 milhão de doses foram aplicadas.



