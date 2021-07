Forças estrangeiras deixam base afegã de Bagram e, em breve, todo país

Um funcionário de defesa dos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira (2), que todas as tropas dos EUA e da Otan deixaram a base aérea de Bagram, o que significa que a retirada completa das forças estrangeiras do Afeganistão é iminente.



"Todas as forças da coalizão deixaram Bagram", disse o funcionário que pediu para não ser identificado, sem especificar quando exatamente as tropas deixaram esta base localizada 50 km ao norte de Cabul.



A fonte também não indicou a data em que a base será oficialmente entregue ao Exército afegão.



O porta-voz do Ministério afegão da Defesa, Rohullah Ahmadzai, afirmou que as autoridades locais estão "totalmente preparadas" para esta restituição.



Era de Bragram que saíam os bombardeios contra os talibãs e seus aliados da Al-Qaeda e onde era organizado o abastecimento das tropas.



Os talibãs reagiram, afirmando que "saúdam e apoiam" a saída de todas as tropas dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) da base aérea de Bagram, no Afeganistão.



"Sua retirada completa (do Afeganistão) abrirá o caminho para os afegãos decidirem seu futuro por si mesmos", disse o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, à AFP.



Após 20 anos de presença, a Otan anunciou em 29 de abril o início da retirada de suas tropas, o que abre um período de imensa incerteza para o Afeganistão, ainda atormentado pela violência.



Outros contingentes menores, como os de Espanha, Estônia e Dinamarca, já deixaram o país.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estabeleceu a data de 11 de setembro como o prazo para a retirada americana, dia que corresponde ao 20º aniversário dos ataques às Torres Gêmeas por parte de membros da rede Al-Qaeda.



A retirada se acelerou tanto que algumas vozes sugerem que possa estar concluída em julho.



Desde o início de maio, os talibãs lançaram várias ofensivas de envergadura nas zonas rurais, enquanto as forças do governo lutam para consolidar suas posições em áreas mais urbanas.



Sua capacidade de manter o controle da base aérea de Bagram será crucial para preservar a capital, Cabul, e manter a pressão sobre os talibãs.



Por décadas, essa base foi fundamental na intervenção dos EUA no Afeganistão, onde o confronto contra os talibã e seus aliados da Al-Qaeda foi realizado por meio de ataques aéreos e missões de abastecimento desse aeroporto.



- Uma cidade em miniatura -



A retirada das tropas estrangeiras de Bagram "simboliza o fato de que o Afeganistão está sozinho, abandonado e obrigado a se defender sozinho do assalto dos talibãs", disse o especialista australiano Nishank Motwani.



De acordo com jornais americanos, o Pentágono manterá cerca de 600 soldados no Afeganistão para controlar a imensa embaixada dos EUA em Cabul.



Bagram foi construída pelos Estados Unidos para seu aliado afegão durante a Guerra Fria na década de 1950, para se proteger da União Soviética no norte.



Durante esses anos, centenas de milhares de militares americanos e da OTAN se instalaram nesta base, quase uma cidade em miniatura.



Em uma época, chegou a ter piscinas, cinemas e até restaurantes das redes Burger King e Pizza Hut. Nas instalações, também havia uma prisão para detentos talibãs e jihadistas.



Nestes últimos meses, Bagram foi alvo de disparos de foguetes, reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico.



Em maio, quase 9.500 soldados estrangeiros permaneciam no Afeganistão, sendo 2.500 americanos. No momento, apenas Alemanha e Itália confirmaram a retirada total de suas tropas.