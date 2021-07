J&J anuncia que sua vacina tem resultados promissores para variante Delta

A Johnson & Johnson anunciou nesta quinta-feira, 1º, que sua vacina contra a covid-19 gerou "atividade forte e persistente" contra a variante delta do coronavírus, assim como de outras mutações altamente com grande incidência. Em comunicado, a empresa indicou ainda que seu imunizante de dose única mostrou surtir efeito por ao menos oito meses, que é o período de tempo observado até agora.



"A vacina foi consistentemente eficaz em todas as regiões estudadas globalmente, incluindo na África do Sul e no Brasil, onde houve uma alta prevalência das variantes Beta e Zeta (P.2) emergentes rapidamente durante o período do estudo", afirma o comunicado.



No estudo, a vacina se mostrou 85% eficaz contra quadros graves e críticos da doença, e demonstrou proteção contra hospitalizações e morte, segundo a empresa.



"Os dados atuais para os oito meses estudados até agora mostram que a vacina de dose única Johnson & Johnson gera uma forte resposta de anticorpos neutralizantes, que não diminui; em vez disso, observamos uma melhora com o tempo", afirma Mathai Mammen, Chefe Global da J&J;.