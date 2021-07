Bilionário Richard Branson planeja viagem ao espaço no dia 11 (Virgin Galactic)

O bilionário britânico Richard Branson planeja viajar ao espaço no próximo dia 11, a bordo de uma nave da Virgin Galactic, anunciou a empresa em um comunicado.



Se o cronograma se mantiver, Branson chegará ao espaço antes de Jeff Bezos, fundador da Amazon, que disse que viajaria em uma nave espacial de sua empresa Blue Origin em 20 de julho.



A competição é feroz entre os dois, que posicionaram suas empresas no setor do turismo espacial, com voos suborbitais curtos.



"A janela para o próximo voo de teste da SpaceShipTwo Unity se abre no dia 11, à espera de verificações meteorológicas e técnicas", informou a Virgin Galactic.



Branson "avaliará a experiência astronáutica privada e se submeterá ao mesmo treinamento, preparação e voo dos futuros astronautas da Virgin Galactic", acrescentou a empresa.



"A companhia usará suas observações e experiência de voo para melhorar as viagens de todos os futuros clientes", emendou.



O voo será transmitido ao vivo e on-line pela empresa.



A Virgin Galactic não usa um foguete clássico para lançar sua nave ao espaço, mas um avião que decola de uma pista e depois solta, na altitude, a nave espacial que leva acoplada, que liga seus motores ao chegar ao espaço e depois desce planando.



Dois pilotos tripulam o avião e quatro pessoas, inclusive Branson, viajam na nave espacial, chamada VSS Unity.



"Realmente acho que o espaço pertence a todos nós", disse o bilionário, citado no comunicado.



"Depois de 16 anos de pesquisa, engenharia e testes, a Virgin Galactic está na vanguarda de uma nova indústria espacial comercial, que deve abrir o espaço à humanidade", acrescentou.



Após este voo, são esperados dois outros testes antes do início dos voos comerciais regulares em 2022, segundo a Virgin Galactic.