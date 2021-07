Suíça adere a acordo da OCDE com condições

A Suíça aderiu ao acordo alcançado na OCDE sobre um novo sistema tributário para as multinacionais, sob certas condições, informou o Departamento Federal de Finanças (DFF) nesta quinta-feira (1).



"A Suíça se declarou a favor da continuação do trabalho, mas mantém suas reservas e condições", disse a DFF em um comunicado.



Um total de 130 países, incluindo a Irlanda, chegaram a um acordo nesta quinta-feira para reformar a tributação das multinacionais, que prevê, em particular, um imposto mínimo de "pelo menos 15%" sobre os lucros. O DFF destaca que "a Suíça, como outros países, aderiu a estas orientações apesar de grande relutância, declarando-se a favor da continuação do projeto e expondo suas condições".



O país alpino "exige explicitamente que os interesses dos pequenos países inovadores sejam devidamente considerados na formulação final das regras, e que os procedimentos legislativos dos países afetados sejam respeitados durante a sua aplicação", assinala o comunicado.