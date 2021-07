Familiares de opositores presos na Nicarágua continuam sem permissão para vê-los

Familiares de alguns dos 21 opositores presos na Nicarágua - considerados pelo presidente Daniel Ortega como "criminosos" que querem derrubá-lo - vão diariamente à prisão de El Chipote, onde acreditam que eles estão presos, mas não têm permissão para vê-los.



Poucos meses antes das eleições presidenciais de novembro, o governo sandinista deu início a uma operação com a prisão de cinco supostos adversários da presidência, além de críticos, ativistas, empresários e até ex-companheiros armados do presidente.



O último a ir para a prisão foi o ex-deputado e jornalista Pedro Joaquín Chamorro, filho da ex-presidente Violeta Barrios de Chamorro e irmão da candidata presidencial Cristiana Chamorro, uma das opositoras detidas.



"Viemos três vezes por dia e a única coisa que eles recebem (recebem) de nós é água", conta Martha Urcuyo, esposa de Pedro Joaquín Chamorro, do lado de fora do presídio de assistência judiciária da Polícia, para onde levam pessoas que estão sob investigação.



Urcuyo é uma das pessoas - esposas, mães e filhos - que diariamente se dirigem a esta penitenciária situada a sudoeste de Manágua, em uma colina, para saber a situação de seus parentes, vários deles presos após invasões domiciliares e prisões noturnas.



O presidente, um ex-guerrilheiro de 75 anos que já governou de 1979 a 1990, voltou ao poder em 2007 com a Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) e continua no cargo após duas reeleições consecutivas.



Seu vice-presidente é sua esposa, Rosario Murillo.



A oposição e a comunidade internacional o acusaram de governar de forma autoritária após a brutal repressão às manifestações contra seu governo em abril de 2018, que deixaram mais de 300 mortos e milhares de exilados, segundo organizações de direitos humanos.



A oposição parte do pressuposto de que ele tentará um quarto mandato consecutivo e que, com a prisão de rivais em potencial, está abrindo caminho para seu propósito.



- "Esperamos que estejam lá" -



"Alguns estão [presos] há 31 dias e ninguém [teve permissão de entrar], nem mesmo os advogados; esperamos que eles estejam lá", em El Chipote, um lugar que organizações de direitos humanos consideram como espaço para tortura.



"Não sabemos de nada, eles não nos informaram ou não disseram absolutamente nada. Não os deixaram ver os advogados, não temos nenhuma informação", explica Arlen Tinoco, filha do ex-vice-chanceler Víctor Tinoco, que foi preso em 13 de junho.



"Ultimamente eles só estão recebendo água, de repente me deixaram entregar algumas máscaras [de proteção contra covid-19], um pouco de papel higiênico. Antes eles estavam recebendo (coisas), mas há cerca de duas semanas só recebem água", acrescenta a filha de Tinoco.



O governo qualifica os opositores como "criminosos" que atacaram a segurança do país e tentaram organizar um golpe para derrubar Ortega, financiado pelo governo dos Estados Unidos.



Eles estão sendo detidos por incitar a interferência estrangeira e promover sanções contra o país, acusações estabelecidas em lei aprovada pelo Congresso, dominada pelo sandinismo.



Os advogados dos candidatos presidenciais Juan Sebastián Chamorro e Félix Maradiaga emitiram um comunicado na quarta-feira em que pedem ao governo para reconhecer e cumprir as medidas outorgadas na semana passada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), que exige a libertação imediata de ambos.



A petição do tribunal também envolve o empresário José Aguerri e a ativista social Violeta Granera.