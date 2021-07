Sob forte pressão, Eslovênia assume a presidência rotativa da UE

A Eslovênia assumiu a presidência semestral da União Europeia nesta quinta-feira (1), em meio a apelos para garantir a liberdade de imprensa e cooperar urgentemente com o novo Ministério Público da UE, que supervisiona o uso adequado dos fundos do plano de recuperação pós-pandemia.



Em conferência de imprensa sobre a posse, a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lembrou que "a confiança é o nosso bem mais precioso".



Trata-se de "confiar em uma imprensa livre e devidamente financiada. Confiar que a liberdade de expressão, a diversidade e a igualdade são sempre respeitadas", disse ela.



A menção ao financiamento da imprensa refere-se à recente decisão do governo esloveno de retirar recursos públicos da agência nacional STA, medida que foi criticada por ONG locais e pela UE.



Em seu último relatório sobre o estado de direito nos países do bloco, a UE fez críticas diretas ao governo do conservador Janez Jansa, e a nova edição desse panorama deve ser publicada no dia 20 de julho.



Nesse relatório, a Eslovênia foi criticada pela Comissão Europeia pelo assédio e ameaças a jornalistas. Esses gestos "raramente são sancionados pelos tribunais", observou o documento da Comissão.



ONGs também denunciam ataques à liberdade de imprensa por parte do governo e do próprio Jansa.



A vice-presidente da Comissão de Valores e Transparência, Vera Jourova, lembrou nesta quinta-feira "a todos os Estados-membros que os meios de comunicação devem fazer o seu trabalho com liberdade, em boas condições".



Von der Leyen, no entanto, anunciou no mesmo dia o sinal verde para o plano de recuperação do país, que receberá 2,5 bilhões de euros, dos quais 1,8 bilhão sob a forma de subvenções e 705 milhões de euros em empréstimos.



O plano prevê destinar 42% desses recursos para "projetos verdes" e 21% para o desenvolvimento digital.



O benefício é concedido apesar de a Eslovênia ainda não ter nomeado seus procuradores-adjuntos para o novo Ministério Público europeu, encarregados de combater a fraude no orçamento da UE e supervisionar os bilhões de euros que serão pagos aos países.



Dos 22 países que fazem parte deste organismo, em funcionamento desde 1º de junho, falta apenas a Eslovênia, recordou o comissário europeu para a Justiça, Didier Reynders. O governo de Jansa vetou os nomes dos dois promotores propostos até agora.



A rejeição foi justificada por razões processuais, mas de acordo com a associação de procuradores eslovenos, os candidatos foram excluídos devido ao envolvimento anterior em investigações de abuso de poder e corrupção.