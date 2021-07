Filipinas entra em alerta após erupção do vulcão Taal

A agência sismológica filipina pediu nesta quinta-feira (1) a evacuação de milhares de pessoas nas proximidades de um vulcão ao sul de Manila, depois que ele entrou em erupção.



O vulcão Taal, localizado no meio de um lago peculiar, expele dióxido de enxofre há dias, criando uma densa névoa sobre a capital e várias províncias vizinhas, o que gerou alertas das autoridades.



A última erupção foi em janeiro de 2020. Naquela época, o vulcão expeliu cinzas que chegavam a 15 km de altura e a lava por ela lançada devastou um grande número de casas, obrigando mais de 135 mil pessoas a se mudarem para abrigos.



O Taal ganhou vida na tarde de quinta-feira, com "uma pluma freatomagmática escura e fugaz" que se elevou a quase um quilômetro, informou o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia em um comunicado.



Foi seguido de "quatro pequenas explosões freatomagmáticas" que produziram plumas de 200 metros de altura sobre o lago da cratera principal, disse o instituto em uma atualização posterior.



A agência alertou sobre possíveis "erupções consecutivas" e aumentou o nível de alerta de dois para três, recomendando a evacuação da ilha e das cidades de Agoncillo e Laurel, localizadas em área de "alto risco".



"Estamos aumentando o alerta porque algo está acontecendo e isso pode levar a um aumento da atividade", disse o diretor da agência, Renato Solidum à AFP.



Mariton Bornas, que chefia a seção da agência responsável pelo monitoramento de vulcões, disse que "não espera que aconteça a mesma coisa" do que na erupção do ano passado.



Um porta-voz da agência nacional de gestão de desastres disse que seus agentes locais convocaram uma reunião de emergência com funcionários do governo e serviços de emergência. Segundo ele, cerca de 15 mil pessoas vivem nas áreas de risco.



O gerente de desastres de Agoncillo, Junfrance De Villa, disse à AFP que os preparativos estavam sendo feitos para o caso de uma evacuação da comunidade à beira do lago.



"Alguns já se refugiaram com parentes", disse De Villa.



A Cruz Vermelha das Filipinas tuitou na noite de quinta-feira que seus voluntários levaram alguns residentes de uma área de Laurel a uma escola primária que está sendo usada como abrigo.



Taal é um dos vulcões mais ativos do país, regularmente sacudido por erupções e terremotos, estando localizado no Anel de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica.



O acesso à ilha onde fica o vulcão, onde viveram milhares de pessoas, está proibido desde o ano passado.