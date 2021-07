A Organização Trump afirmou nesta quinta-feira (1) que o iminente indiciamento de seu diretor financeiro, Allen Weisselberg, é "uma tentativa de prejudicar o ex-presidente" republicano Donald Trump.



"Isto não é justiça. Isto é política", afirmou um porta-voz da empresa da família em um comunicado.



"O promotor de Manhattan está apresentando acusações relacionadas com privilégios para um dos funcionários que nem o fisco nem qualquer outro promotor consideraria fazer", acrescentou.



A acusação contra Weisselberg ainda foi divulgada publicamente.



Mas de acordo com várias fontes anônimas citadas pela imprensa americana, ele deve ser acusado por crimes fiscais relacionados com benefícios em espécie recebidos como diretor financeiro da holding e que não teriam sido declarados à Receita.



Allen Weisselberg, de 73 anos, leal a Donald Trump e a sua família, se apresentou durante a manhã de quinta-feira ao promotor de Manhattan para ser acusado, segundo a imprensa americana.



O promotor Cyrus Vance, que investiga há mais de dois anos possíveis irregularidades dentro da Organização Trump, não confirmou até o momento nenhuma das informações.



Não se espera que o próprio Donald Trump esteja envolvido nesta fase da investigação, nem qualquer membro de sua família, de acordo com as fontes.