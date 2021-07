COVID-19: Casos da doença aumentam na Europa após 10 semanas

(foto: AFP / Ernesto BENAVIDES)

Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

Os casos de COVID-19 aumentaram desde a semana passada na Europa, após 10 semanas consecutivas dedo número de, anunciou nesta quinta-feira (1º/7) a Organização Mundial da Saúde (OMS), que fez um alerta sobre uma nova onda do vírus."Na semana passada, o número de casos subiu 10%, devido ao aumento dos contatos, as viagens e o fim das restrições sociais (...) Uma nova ondana região, exceto se continuarmos disciplinados", afirmou Hans Kluge, diretor da OMS para a região, que inclui 53 países e territórios."As mudanças são parte de uma situação que evolui, devido a uma nova variante preocupante, Delta, em uma região onde, apesar dos esforçosdos Estados membros, milhões de pessoas ainda não estão vacinadas", disse Kluge.A variante Delta do coronavírus, especialmente, representará 90% dos casos na União Europeia (UE) até o fim de agosto, previu na semana passada o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).A OMS Europa espera que a variante seja "" até agosto no continente.A variante,pela primeira vez na Índia, é entre 40% e 60% mais transmissível que a cepa Alfa, de acordo com cientistas. E as pesquisas mostram que apenas uma dose da vacina antiCOVID não éEm agosto, a região Europa da OMS "não estará totalmente vacinada (63% dasda área ainda aguardam a primeira dose) e teremos poucasem vigor, as viagens e reuniões aumentarão", advertiu a OMS.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia