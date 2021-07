Nissan construirá grande fábrica de baterias no Reino Unido e anuncia novo carro elétrico

A montadora japonesa Nissan anunciou nesta quinta-feira (1) que construirá uma grande fábrica de baterias no Reino Unido, ao lado de sua unidade em Sunderland, norte do país, onde produzirá um novo veículo elétrico.



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, chamou de "grande voto de confiança no Reino Unido" o investimento pós-Brexit, que representa um bilhão de libras (1,4 bilhão de dólares), na maior fábrica europeia da Nissan, que deve gerar 6.200 empregos.



A fornecedora de baterias da Nissan, a empresa chinesa Envision AESC, investirá 450 milhões de libras (620 milhões de dólares) na fábrica, que funcionará com energia renovável e permitirá equipar 100.000 automóveis elétricos do grupo por ano.



A Nissan pretende investir até 423 milhões de libras (585 milhões de dólares) na fabricação do veículo totalmente elétrico e o município de Sunderland completará o valor restante.



"É um dia histórico para a Nissan, para os nossos sócios, para o Reino Unido e a indústria do automóvel", afirmou o diretor de operações da Nissan, Ashwani Gupta, ao anunciar o projeto.



A Nissan havia alertado que um Brexit sem acordo ameaçaria sua fábrica de Sunderland, inaugurada há 35 anos.



