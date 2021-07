The Weeknd irá escrever, produzir e estrelar série para a HBO

O cantor canadense The Weeknd irá co-escrever, produzir e estrelar uma série de ficção para a HBO, revelou o canal a cabo americano à AFP nesta quarta-feira (30).



A série se chamará "The Idol" (O ídolo) e retratará a relação entre um cantor pop e o dono de uma boate de Los Angeles que acaba sendo o líder de um culto secreto.



The Weeknd, cujo nome verdadeiro é Abel Tesfaye, está desenvolvendo o projeto com Sam Levinson, que dirigiu o longa-metragem "Malcolm & Marie" (2021) para a Netflix e "Another Happy Day" (2011), premiado no Festival de Cinema de Sundance.



O cantor de 31 anos é conhecido por seu universo muito cinematográfico. Seu último álbum, "After Hours", lançado em março de 2020, foi ilustrado com vídeos conceituais carregados de referências a longas-metragens conhecidos, como "Depois de Horas" ou "Chinatown".



Sua paixão pelo cinema é frequentemente revelada, a ponto de topar interpretar a si mesmo no filme de baixo orçamento dos irmãos Safdie "Joias Brutas" (2019), aclamado pela crítica.



Extraída de "After Hours", a música "Blinding Lights" foi a mais ouvida no Spotify em 2020. A música passou 43 semanas no top 5 de vendas nos Estados Unidos, pulverizando o recorde anterior de 27 semanas que pertencia a The Chainsmokers e Ed Sheeran.