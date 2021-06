Petróleo sobe antes de reunião da Opep+

O preço do petróleo subiu nesta quarta-feira, véspera de uma reunião da Opep+, impulsionado pela demanda sólida e pela nova redução das reservas americanas.



O barril do Brent para entrega em agosto fechou a 75,13 dólares (+0,49%) no mercado de Londres, enquanto em Nova York o barril do WTI para o mesmo mês subiu 0,47%, a 73,47 dólares.



"A demanda atual segue forte, e a oferta, contida. Essa equação mantém os preços altos", explicou o analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank. O óleo cru também foi apoiado hoje pela sexta queda consecutiva das reservas americanas, que se encontram no menor nível desde março de 2020.



COMMERZBANK