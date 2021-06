Novo primeiro-ministro é nomeado na Argélia para tentar conter crise

O ministro da Economia da Argélia, Aïmene Benabderrahmane, foi nomeado primeiro-ministro do país nesta quarta-feira (30), após as recentes eleições legislativas marcadas por uma abstenção histórica e num contexto de grave crise econômica e social.



"De acordo com as disposições da Constituição, o presidente da República, Abdelmadjid Tebboune, nomeou Aïmene Benabderrahmane como primeiro-ministro", informou um comunicado da presidência.



"Ele será o encarregado de dar continuidade às consultas aos demais partidos políticos e à sociedade civil para formar um governo o mais rápido possível", acrescentou o texto.



Benabderrahmane, 54 anos, chefia o Ministério da Economia desde o reajuste no governo em junho de 2020, após ter sido governador do Banco da Argélia em novembro de 2019.



"Ele está qualificado para o cargo porque o que nos espera está relacionado a questões econômicas e sociais", explicou o presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune.



Como ministro da Economia, Benabderrahmane teve que lidar com uma crise de liquidez e a desvalorização do dinar, a moeda local.



Em seu novo cargo, Benabderrahmane terá como prioridade formar um governo para implementar o plano do presidente Tebboune antes das eleições locais marcadas para o outono.



A economia argelina está afundada pela queda dos preços dos hidrocarbonetos e pelos efeitos da pandemia de covid-19. A elevada taxa de desemprego (15%) e a precariedade de grandes setores da sociedade têm desencadeado múltiplos conflitos sociais.