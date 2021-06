Banco Mundial aumenta financiamento de vacinas contra a covid

O Banco Mundial adicionou 8 bilhões de dólares para elevar a US$ 20 bilhões sua ajuda a países em desenvolvimento que precisam ter acesso a vacinas contra a covid, disse nesta quarta-feira (30) seu presidente, David Malpass.



A entidade, que em setembro tinha aprovado um fundo de 12 bilhões de dólares, enviou até agora apenas US$ 4 bilhões a projetos em 51 países.



"A distribuição de vacinas provenientes de economias avançadas não ocorreu muito rapidamente", admitiu Malpass durante uma conferência virtual, ao explicar a lentidão na concessão dos fundos e o anúncio de uma quantia adicional.



Malpass disse esperar que nos próximos meses o procedimento vá se acelerar.



"Tentamos olhar para o futuro", insistiu, destacando que a pandemia não acabou e que todos os países mais vulneráveis podem solicitar esse financiamento quando quiserem e quando as vacinas estiverem disponíveis.



Ele acrescentou que nos próximos meses o uso das vacinas irá diminuir nos países desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos, o que beneficiará outros países.



Desde o início da pandemia, o Banco Mundial aprovou créditos de 150 bilhões de dólares para lutar contra os impactos sanitários, econômicos e sociais da pandemia.