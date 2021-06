Plataforma de investimentos Robinhood terá que pagar multa recorde

A plataforma de investimentos Robinhood será obrigada a pagar um recorde de 70 milhões de dólares em multas e penalidades por prejudicar seus usuários com comunicações "falsas e enganosas", disse o órgão regulador do mercado nos Estados Unidos nesta quarta-feira (30).



As autoridades criticaram a plataforma por não cumprir seu compromisso de "desmistificar as finanças para todos" e a acusaram de "negligência" ao enganar os consumidores.



A Robinhood forneceu a seus usuários informações "falsas e enganosas" sobre onde investir e deu "informações equivocadas sobre contas específicas", segundo a Finra, uma organização sem fins lucrativos que supervisiona as corretoras americanas.



A Finra deu como exemplo um estudante que cometeu suicídio ao ver que sua conta tinha um saldo negativo de 730.165 dólares - uma quantia errada, de acordo com a entidade.



Respeitar as regras para proteger os investidores "não é opcional nem pode ser sacrificado em prol da inovação ou do desejo de 'quebrar as coisas' e consertá-las mais tarde", declarou Jessica Hopper, executiva da organização.



"A multa aplicada nesta questão, a mais alta já imposta pela Finra, reflete a amplitude e a gravidade das transgressões da Robinhood", acrescentou.



A plataforma também foi acusada de aprovar as opções de negócios de seus clientes sem a devida diligência. A confiança da Robinhood em robôs resultou na aprovação de negócios de milhares de clientes que não atendiam aos requisitos adequados ou eram perigosos.



A empresa, que não admitiu nem negou as denúncias, disse que tomou medidas para melhorar seu serviço, incluindo a contratação de milhares de funcionários para atender seus clientes e resolver problemas em seus sistemas.