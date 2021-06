Oeste dos EUA e Canadá sofrem com ondas de calor e incêndios

O Oeste do Canadá e dos Estados Unidos estão sofrendo com o efeito de temperaturas insuportáveis, que causaram dezenas de mortes súbitas, um aumento de hospitalizações e vários incêndios florestais.



O calor extremo, combinado com uma seca prolongada, "amplifica o risco de incêndios", disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, observando que atualmente existem 36 focos ativos nos estados da costa do Pacífico.



O calor também é "um risco por si só", acrescentou ele durante uma reunião com governadores democratas e republicanos: "As pessoas estão sofrendo, as crianças não podem brincar do lado de fora, as estradas estão rachando".



O noroeste dos Estados Unidos, acostumado a temperaturas amenas, estabeleceu recordes nos últimos dias, com uma máxima de 46,1°C na segunda-feira em Portland.



A cidade portuária respirava um pouco mais aliviada nesta quarta-feira enquanto a onda de calor se movia lentamente em direção ao interior.



Do outro lado da fronteira, "a onda de calor histórica continua batendo recordes" e deve durar até o final da semana, escreveu o serviço meteorológico canadense em seu último boletim.



O texto faz uma longa lista de altas temperaturas sem precedentes no Canadá. No topo, está Lytton, cidade a cerca de 250 km a nordeste de Vancouver, que na terça-feira estabeleceu um novo recorde histórico para o país: 49,6°C.



- "Insuportável" -



As altas temperaturas estão tendo graves consequências. Pelo menos 134 pessoas morreram repentinamente desde sexta-feira na área de Vancouver, na costa do Pacífico, de acordo com as autoridades.



"Acreditamos que o calor tenha contribuído para a maioria das mortes", afirmou a polícia federal, acrescentando que os idosos foram os mais atingidos.



"É insuportável, é impossível ficar do lado de fora", disse Rosa, moradora da metrópole acostumada a baixas temperaturas. "Espero que não volte a acontecer, é demais", declarou à AFP.



Na cidade americana vizinha de Seattle, médicos de emergência também observaram um fluxo de pessoas afetadas pelo calor, a maioria sofrendo de problemas renais ou cardíacos. Pelo menos duas pessoas na casa dos 60 anos morreram de hipertermia, segundo o jornal local Seattle Times.



As autoridades pediram à população que minimizasse suas saídas, bebesse muito líquido e ficasse de olho nos idosos e pessoas que vivem sós.



Vários municípios criaram ainda "centros de resfriamento", com ar condicionado e nebulizadores de água.



Na área de Vancouver, escolas foram fechadas e as campanhas de vacinação contra a covid-19 foram suspensas. Aparelhos de ar condicionado e ventiladores estão esgotados no comércio.



"A duração desta onda de calor é preocupante porque não há muita trégua à noite", disse o ministro canadense do Meio Ambiente.



- "Cúpula de calor" -



Essas temperaturas podem ser explicadas pelas altas pressões que prendem o ar quente da região. Sua intensidade, entretanto, é excepcional.



"O aquecimento global está causando a combinação perigosa de calor extremo e seca prolongada", ressaltou Biden, que insistiu aos republicanos céticos quanto ao clima que este não deve ser um "debate partidário".



O trabalho dos bombeiros "não é mais sazonal", eles enfrentam catástrofes durante todo o ano, acrescentou, ao anunciar aumentos salariais para esses profissionais.



Cerca de 9 mil bombeiros estão atualmente destacados no oeste americano, especialmente para combater a progressão do incêndio "Lava", na fronteira entre Oregon e a Califórnia, que já consumiu mais de 5 mil hectares.



"Os dias quentes são sempre mais quentes, os dias secos sempre mais secos. A realidade do aquecimento global está à nossa frente", comentou o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom.