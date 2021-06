Laboratório sul-africano recebe doação de US$ 700 milhões para impulsionar vacinação

Os doadores internacionais prometeram, nesta quarta-feira (30), mais de 700 milhões de dólares à gigante farmacêutica sul-africana Aspen, para retomar a produção de vacinas anticovid no continente, que só vacinou 1% de sua população até agora.



A África, que depende dos sistemas de fornecimento de vacinas da Organização Mundial da Saúde e da União Africana (UA), está muito atrás do resto do mundo nas campanhas de imunização de suas populações.



Apenas pouco mais de 1% da população africana estava totalmente vacinada na semana passada, em meio a uma terceira onda de covid-19 devido às variantes mais contagiosas do vírus.



A Sociedade Financeira Internacional (SFI) do Banco Mundial anunciou hoje "um plano de financiamento a longo prazo" de 711 milhões de dólares para a Aspen "para apoiar o desenvolvimento de vacinas para os países africanos".



Este plano será financiado pela SFI e por instituições de desenvolvimento francesas, alemãs e americanas.



Segundo o diretor-geral da SFI, Makhtar Diop, a vacinação da população será crucial para a recuperação econômica da África depois da pandemia.



"O fato de termos apenas 1% da população africana vacinada agora fará com que a recuperação seja lenta", declarou à AFP. O impacto será grande no turismo e no comércio, afirmou.



JOHNSON & JOHNSON