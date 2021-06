Outros 182 túmulos sem nome foram encontrados em um terceiro internato de indígenas no Canadá, anunciou um grupo local nesta quarta-feira (30), após duas descobertas semelhantes.



Os especialistas localizaram o que acreditam serem os corpos de alunos de entre sete e 15 anos na antiga Escola St. Eugene's Mission, perto de Crankbrook, na Columbia Britânica, disse Lower Kootney Band em nota.



Isso ocorre depois que foram encontrados quase 1.000 túmulos sem identificação no final de maio em antigos internatos do Canadá.