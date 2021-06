Organização Trump e seu diretor financeiro serão acusados na quinta-feira

A Organização Trump, o grupo familiar de Donald Trump, e seu diretor financeiro serão acusados na quinta-feira (1º) de crimes fiscais pelo Ministério Público de Nova York, informou nesta quarta-feira (30) o Wall Street Journal, citando fontes próximas ao caso.



Segundo o jornal, a acusação se refere aos benefícios em espécie concedidos ao diretor financeiro da holding, Allen Weisselberg, um apoiador leal de Trump, e que supostamente não foram declarados no imposto.



O ex-presidente americano e os membros de sua família não devem se preocupar, pelo menos a princípio, com os promotores que levam dois anos investigando a empresa imobiliária, que também administra hotéis de luxo e clubes de golfe.



Caso sejam confirmadas, as acusações representariam um revés para Trump, que insinua que pode ser candidato às eleições presidenciais de 2024.



Trump permanece muito presente no cenário político, continua sendo o homem forte do Partido Republicano e, na semana passada, retomou os grandes comícios que o caracterizaram.