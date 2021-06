Biden diz que temporada de incêndios nos EUA pode ser ainda pior, pelo clima

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira que a temporada de incêndios florestais no país pode ser "ainda pior", por causa do clima previsto. Durante evento sobre o tema, Biden anunciou medidas do governo federal para apoiar o quadro, entre elas garantir que os bombeiros que trabalham para combater esses incêndios tenham um aumento, ganhando ao menos US$ 15 por hora.



O líder norte-americano ressaltou também a importância das mudanças climáticas para exacerbar a violência dos incêndios, fazendo também com que a época conhecida como temporada de incêndios no país se veja agora ampliada. "Sabemos que incêndios em florestas têm se tornado mais constantes", afirmou.



Em suas declarações, Biden também citou o programa da Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema, na sigla em inglês) para apoiar governos locais a enfrentar o problema dos incêndios.



Ele realizou a fala durante reunião da equipe de governo que trata do tema, com a presença também da vice-presidente, Kamala Harris, e ainda, virtualmente, de autoridades de alguns Estados que enfrentam o problema.