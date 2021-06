Suíça escolhe o avião de combate F-35A americano para renovar sua frota

O governo da Suíça escolheu o avião de combate americano F-35A para renovar sua frota e o sistema de defesa antiaérea Patriot, também proposto por um fabricante dos Estados Unidos, anunciou o Conselho Federal nesta quarta-feira (30).



A decisão de pedir 36 F-35A por um valor maior que 5 bilhões de francos suíços (5,6 bilhões de dolares) e cinco sistemas Patriot, que custarão outros 2 bilhões de francos suíços, deve agora ser submetida ao Parlamento e pode também ser contestada nas urnas pela esquerda e por um grupo antimilitarista.



Além do F-35A de Lockheed-Martin, que é a versão que já está em serviço na força aérea americana e em vários países europeus, estavam presentes na seleção o Rafale do francês Dassault, o 18 Super Hornet da Boeing e o Eurofighter Typhoon do grupo europeu Airbus.



A decisão foi anunciada nesta quarta-feira após um longo processo de seleção que começou em 2018.



Um voto popular de setembro de 2020 aprovou por pouco o orçamento para a compra dos novos aviões que devem substituir uma frota que é composta por antigos F5 Tiger de fabricação americana, em serviço há 40 anos.