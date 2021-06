Mais corpos encontrados nos escombros de edifício que desabou na Flórida

Equipes de resgate que trabalham nos escombros do edifício que desabou na Flórida encontraram mais corpos na madrugada de quarta-feira, afirmou o comandante da unidade de socorristas israelenses que ajuda as autoridades americanas.



"Nas últimas 12 horas encontramos mais pessoas. Lamentavelmente, não estão vivas", declarou ao canal CNN o coronel Golan Vach, comandante da unidade do exército israelense especializada em operações de busca e resgate.



"Não posso revelar o número preciso porque as famílias ainda não foram notificadas", completou.



Ao menos 12 pessoas morreram no desabamento parcial do complexo Champlain Towers South, em Surfside, ao norte de Miami Beach, na madrugada da quinta-feira da semana passada, mas o número de vítimas fatais deve aumentar, enquanto diminuem as esperanças de encontrar com vida as 149 pessoas desaparecidas.



O balanço oficial de mortes não inclui os últimos corpos encontrados.



Vach disse que ele e outros integrantes da equipe encontraram o que chamou de túneis entre os escombros. Um dos casos era o espaço entre as varandas de apartamentos que desabaram.



"Entre eles havia um grande espaço de ar", disse. "Nos arrastamos pelos túneis. Chamamos as pessoas e infelizmente não encontramos nada".



Quase uma semana depois da tragédia, Vach afirma que a esperança de encontrar sobreviventes é "muito, muito pequena".



Uma grande parte do edifício de 12 andares desabou na quinta-feira passada, em uma das maiores catástrofes urbanas na história dos Estados Unidos.



A equipe de 15 israelenses chegou ao local da tragédia no domingo.