Chef José Andrés e sua ONG humanitária ganham prêmio Princesa das Astúrias da Concórdia

O chef hispano-americano José Andrés e sua ONG World Central Kitchen foram premiados, nesta quarta-feira (30) na Espanha, com o Princesa das Astúrias da Concórdia, por colocar sua cozinha a serviço de causas humanitárias no mundo.



Desde sua fundação em 2012, a ONG serviu milhões de refeições em situações de catástrofe, em países como Estados Unidos, Bahamas e Indonésia, assim como durante a pandemia de covid-19.



O júri, reunido virtualmente, exaltou José Andrés por ter "transformado sua experiência de sucesso" em desenvolver, "com visão universal, formas de ajuda humanitária para os mais desfavorecidos em situações mais extremas".



José Andrés, nascido em 13 de julho de 1969 na cidade de Mieres, no norte da Espanha, se instalou nos Estados Unidos há trinta anos, depois de se formar em seu país de origem com o famoso chef catalão Ferran Adrià.



Nos Estados Unidos, país do qual adotou a nacionalidade, se tornou uma midiática estrela da cozinha, com programas de televisão e publicações. Atualmente, possui mais de vinte restaurantes.



Sua carreira deu uma virada humanitária quando, em 2010, viajou ao Haiti para prestar ajuda após o terremoto que devastou essa nação caribenha.



Dois anos depois, fundou a World Central Kitchen, uma ONG com a qual presta assistência humanitária em vários lugares do mundo, com a cozinha como vetor.



Com a pandemia de covid-19, a atividade da organização disparou para atender milhões de pessoas que se encontraram à beira da pobreza da noite para o dia, depois de perderem seus empregos.



A campanha de ajuda nos Estados Unidos permitiu entregar mais de 36 milhões de refeições em cerca de 400 cidades. Na Índia, serviu mais de 400.000 comidas em 15 cidades, e na Espanha chegou a facilitar 40.000 refeições diárias, cooperando com restaurantes e diversas organizações locais.



Também no ano passado, e entre outras missões, WCK distribuiu comida para pessoas vulneráveis na fronteira do México e Estados Unidos, e aos afetados em janeiro pelo terremoto de Mamuju, na ilha indonésia de Célebes.



O prêmio da Concórdia é o oitavo e último da temporada 2021 dos prêmios Princesa das Astúrias, considerados os mais prestigiosos do mundo hispânico.