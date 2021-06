Papa vai tirar férias em julho

O papa Francisco vai tirar férias durante quase todo o mês de julho, e por essa razão não terá audiências gerais e nem reuniões oficiais no Vaticano, informaram fontes do Vaticano nesta quarta-feira (30).



Como é tradição, o pontífice argentino passará sua temporada de descanso dentro do Vaticano e, portanto, celebrará o Angelus de domingo no palácio apostólico na Praça de São Pedro.



Francisco presidirá na quinta-feira (1º) no Vaticano o dia dedicado à paz no Líbano com todos os líderes religiosos cristãos daquele país.



É uma iniciativa sem precedentes para buscar uma solução pacífica para a crise social, política e econômica que afeta este país-chave para a estabilidade no Oriente Médio.



A crise no Líbano foi agravada ainda mais pela explosão, em agosto de 2020, no porto de Beirute que devastou parte da cidade.



Em abril, o papa expressou seu desejo de visitar o Líbano "assim que as condições forem reunidas" durante uma audiência privada no Vaticano com o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri.



Francisco, alérgico a feriados, costuma passar seus dias de folga redigindo documentos e preparando suas viagens e visitas agendadas, entre as quais, se o coronavírus não as impedir, uma a Budapeste e outra em novembro a Glasgow (Escócia) para a cúpula mundial do clima.