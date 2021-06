Primeiro-ministro diz que nunca aceitará referendo de autodeterminação na Catalunha

O Partido Socialista, que governa a Espanha, nunca aceitará um referendo de autodeterminação na Catalunha, a principal reivindicação do governo regional separatista com o qual o Executivo de Madri deve retomar as negociações em setembro, afirmou, nesta quarta-feira (30), o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez.



"Não haverá referendo de autodeterminação", declarou o chefe de Governo no plenário do Congresso, antes de acrescentar que o Partido Socialista, do qual é secretário-geral, "nunca, jamais aceitará este tipo de mudança".



Para a organização de um eventual referendo legal de autodeterminação seria necessário que "aqueles que o defendem conseguissem convencer três quintos desta Câmara para modificar o artigo 2 da Constituição espanhola. E, posteriormente, os espanhóis e espanholas ratificassem esta mudança por meio de referendo", explicou Sánchez.



Uma reforma do tipo na Constituição no momento atual é praticamente impossível, porque os três maiores partidos na Câmara (socialistas, os conservadores do PP e a extrema-direita do Vox) são contrários à medida.



As declarações de Sánchez foram feitas um dia depois de seu primeiro encontro oficial com o novo presidente regional da Catalunha, o independentista moderado Pere Aragonès.



Depois da aguardada reunião, Aragonès anunciou que a mesa de diálogo entre Madri e o Executivo separatista regional, com o objetivo de encontrar uma saída para a crise na Catalunha, será retomada na terceira semana de setembro.



Os independentistas apresentam como reivindicação principal a organização de um referendo de autodeterminação nesta rica região do nordeste da Espanha, que tem 7,8 milhões de habitantes.



Em outubro de 2017, o governo regional, presidido na época pelo separatista Carles Puigdemont, organizou um referendo, apesar da oposição do governo central e da proibição por parte da Justiça.



Algumas semanas depois, as autoridades da Catalunha fizeram uma declaração unilateral de independência.



Em resposta, o governo central da Espanha, na época nas mãos dos conservadores, optou pela destituição do governo regional e uma intervenção em sua autonomia.



Em um gesto de "reconciliação", o governo de Pedro Sánchez concedeu indulto na semana passada a nove dirigentes independentistas que haviam sido condenados a penas de 9 a 13 anos de prisão por seus papéis na tentativa frustrada de independência.