Biden propõe presidente de universidade de elite como embaixadora na Alemanha

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, designou Amy Gutmann, presidente de uma universidade de elite, como embaixadora na Alemanha, a primeira mulher para o posto, que está vago há um ano por tensões com o governo de Donald Trump.



"A parte americana informou oficialmente ao governo alemão sobre a nomeação", afirmaram à AFP fontes ligadas ao Executivo, que confirmaram a notícia da revista Der Spiegel. Amy seria a primeira mulher a comandar a embaixada dos Estados Unidos em Berlim.



De acordo com o protocolo, a nomeação deve ser aprovada pelo Senado americano e pelo presidente alemão Frank-Walter Steinmeier.



Nascida em Nova York, Amy Gutmann, de 71 anos, preside desde 2004 a Universidade da Pensilvânia. Ela já foi professora de Filosofia Política na renomada Universidade de Princeton.



Seu pai, judeu, fugiu da Alemanha de Hitler em 1934 com a família.



O embaixador anterior dos Estados Unidos, Richard Grenell, leal a Trump, provocou tensão na Alemanha com suas críticas reiteradas ao governo de Berlim antes de renunciar em junho de 2020.



A chegada de Biden ao poder melhorou as relações entre os Estados Unidos e seus aliados europeus, em particular a Alemanha.



Em uma recente visita a Berlim, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que os Estados Unidos "não têm um amigo melhor" que a Alemanha.



A chanceler alemã, Angela Merkel, visitará a Casa Branca em 15 de julho.