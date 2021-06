O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira que se opõe a uma vacinação obrigatória a nível nacional contra a covid-19, mas pediu aos russos que "escutem os especialistas" e tomem o fármaco, no momento em que o país enfrenta uma onda de contágios pela variante Delta.



"Não apoio a vacinação obrigatória", afirmou em uma sessão anual na televisão em que responde as perguntas dos cidadãos.



Putin destacou, no entanto, que para evitar um confinamento estrito, "algumas regiões estão adotando" a obrigatoriedade "para determinadas categorias".