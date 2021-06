A Rússia lançou nesta quarta-feira uma nave de carga de sua base de Baikonur, Cazaquistão, para abastecer a Estação Espacial Internacional (ISS) com mantimentos, combustível e material.



O foguete Soyuz-2.1 com a nave Progress MS-17 decolou às 2H27 de Moscou (20H27 de Brasília) e entrou na órbita prevista, informou a agência espacial russa Roscosmos.



O acoplamento com a ISS está previsto para sexta-feira às 4H02 de Moscou (22h02 de Brasília, quinta-feira).



A nave transporta combustível, água potável, cilindros de ar e oxigênio, assim como mais de 1.500 quilos de equipamentos e material.



