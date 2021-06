A Rússia registrou nesta quarta-feira 669 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, um recorde de óbitos pelo segundo dia consecutivo, de acordo com um balanço do governo.



O país enfrenta uma aceleração dos contágios devido à variante Delta, altamente infecciosa, e o presidente Vladimir Putin deve abordar a situação nesta quarta-feira durante um evento que será exibido na televisão no qual responderá as perguntas dos cidadãos russos.