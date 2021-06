COVID-19: Putin se opõe à vacinação obrigatória contra a doença

(foto: AFP / SPUTNIK / Alexey NIKOLSKY)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu nesta quarta-feira (30/6) aos cidadãos que "escutem os especialistas" e se, mas se declarou contrário àobrigatória a nível nacional, apesar de o país ter registrado um recorde de mortes por COVID-19 pelo segundo dia consecutivo."Não apoio a vacinação obrigatória", afirmou em uma sessão anual na televisão em que responde as perguntas dos cidadãos, aos quais pediu que se vacinem de maneira"Sempre houve pessoas que, de maneira geral, consideram que não devemos aplicar, e são muitas (...) não apenas em nosso país, mas também no exterior", disse."Mas não se deve escutar as pessoas que não entendem nada sobre estes, que se baseiam em rumores, e sim os especialistas", completou.Apesar de não concordar com a imunização obrigatória a nível nacional, Putin destacou que, para evitar um confinamento estrito, "algumas regiões estão adotando ada vacinação"para determinadas categorias de pessoas". O país, que enfrenta uma aceleração dos contágios pela variante Delta, muito infecciosa , registrou 669 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, superando o recorde 652fatais de terça-feira, de acordo com um balanço do governo.As cidades maissão a capital, Moscou, e São Petersburgo, segunda maior localidade do país e sede de partidas da Eurocopa, que registraram 117 e 111 vítimas fatais em um dia, respectivamente.No total, o país registrou 21.042 novasnas últimas 24 horas e soma 5,5 milhões de casos desde o início dade coronavírus.O número de mortes registradas oficialmente é de 135.214, mas a agência de estatísticas Rosstat, que tem uma definição mais ampla dos óbitos relacionados com a COVID-19, havia contabilizado 270.000 vítimas fatais até o fim de abril.A Rússia é o país europeu com o maior número de mortes por COVID-19, enquanto a campanha de vacinação iniciada em dezembro prossegue demuito lenta, consequência da desconfiança da população.Moscou voltou a adotar medidas de restrição, como o retorno ao teletrabalho para parte da população, a vacinaçãopara os trabalhadores do setor de serviços e um certificado sanitário para autorizar a entrada em restaurantes.No momento, porém, asnão cogitam um confinamento geral como o imposto no ano passado na cidade de 12 milhões de habitantes.O governo admitiu na segunda-feira que a meta de vacinar 60% da população até o outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) éA COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia