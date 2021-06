Canadá registra dezenas de mortes súbitas, em onda recorde de calor

(foto: Geoff Robins / AFP)

Dezenas de pessoasrepentinamente nos últimos dias na região de Vancouver oeste do Canadá, mortes atribuídas à onda de calor semque afeta a zona, onde foi registrada a temperatura recorde de 49,5ºC na terça-feira (29/6).Dois escritórios da Real Polícia Montada Canadense (RPMC) na região de Vancouver anunciaram que pelo menos 134 pessoas morreramdesde sexta-feira nesta região, que enfrenta uma onda de calor histórica, que também afeta o oeste dos Estados Unidos."Vancouver nunca havia registrado um calor semelhante, e,, dezenas de pessoas morreram", afirmou o porta-voz da polícia de Vancouver, Steve Addison.Os serviços de medicina forense da província tambémque registraram "um aumento importante do número de mortes" desde o fim de semana e que "o calor extremo desempenhou um papel".Os serviços receberam 233 avisos de mortes naentre sexta-feira e segunda-feira, contra 130 de média em um período normal."Acreditamos que o calor contribuiu para a maioria das mortes", afirmou umda polícia federal, acrescentando que a maioria das vítimas é de idosos.O primeiro-ministro da província da Colúmbia Britânica, John Horgan, destacou em uma entrevista coletiva que "esta é a semana mais quente que osdesta região já viveram"."E isso tem consequências, consequências desastrosas para famílias e, mas, novamente, a forma de passar por este momento excepcional é ficarmos juntos, verificar (o estado de saúde) das pessoas que sabemos que estão em risco, garantir que temos compressas frias na geladeira ", acrescentou.Vancouver, localizada na costa do Pacífico, há vários dias registraacima de 30 graus Celsius, bem acima dos 21 graus que temos em média nesta época.Pelo terceiro dia consecutivo, a cidade de Lytton, 250 quilômetros ai leste de Vancouver, bateu na terça-feira ode maior temperatura já registrada no Canadá, com 49,5 graus, de acordo com o serviço meteorológico.Na estação de esqui de Whistler, ao norte de Vancouver, oatingiu 42 graus.Osde Vancouver confirmam que nunca passaram por uma situação parecida."Nunca foi tão forte, nunca via nada assim. Espero que não volte aporque é demais", declarou Rosa, moradora da cidade.Outros expressaramcom a vulnerabilidade de alguns vizinhos."Estou preocupado com as pessoas maisque moram no leste de Vancouver, que não têm um lugar arejado para viver e dormir", disse Graham Griedger"A duração dessa onda de calor é, pois quase não há trégua à noite" alertou o ministério do Meio Ambiente canadense em sua página sobre o clima .Além da Colúmbia Britânica, também foramalertas para as províncias mais orientais de Alberta, Saskatchewan e Manitoba, além de partes dos Territórios de Yukon e do Noroeste, no norte do Canadá.Aparelhos de ar condicionado e ventiladores estão em falta na região. As cidades abriram centros de resfriamento, cancelaram as campanhas decontra a COVID-19 e algumas escolas suspenderam as aulas.A onda de calor também afetou cidadesao sul de Vancouver no início desta semana, como Portland (Oregon) e Seattle (Washington), também conhecidas por seu clima ameno e úmido, onde a temperatura atingiu o máximo histórico desde o início dos registros, em 1940.Na tarde de segunda-feira oatingiu 46,1 graus Celsius no aeroporto de Portland e 41,6 no aeroporto de Seattle, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).A onda de calor também provocou vários incêndiosem ambos os lados da fronteira EUA-Canadá, se deve a um fenômeno conhecido como "cúpula de calor", em que altas pressões prendem o ar quente na região."As ondas de calor estão se tornando mais frequentes e intensas à medida que as concentrações de gases de efeito estufa aumentam as temperaturas globais. Elas começam mais cedo e terminam mais tarde, causando um impacto cada vez maior na saúde humana e nosde saúde", alertou nesta terça-feira a Organização Meteorológica Mundial, com sede em Genebra.