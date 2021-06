EUA doará dois milhões de doses da vacina anticovid da Pfizer ao Equador

O Equador, que imunizou totalmente apenas 8% da população, anunciou nesta terça-feira (29) que receberá uma doação dos Estados Unidos de dois milhões de doses da vacina contra o coronavírus da



A casa do governo afirmou em comunicado que "a primeira entrega chegará esta semana", sem especificar a quantidade de doses.



O governo acrescentou que "esta doação direta é uma prova das sólidas relações entre os Estados Unidos e o Equador".



O presidente equatoriano, Guillermo Lasso, que está nos Estados Unidos há uma semana, onde passou por uma operação bem-sucedida na região lombar, agradeceu pelo Twitter o gesto de Washington "de apoiar os esforços" de seu governo para cumprir o plano de imunização.



Lasso, que assumiu o cargo em 24 de maio, tem como plano de governo vacinar nove milhões de pessoas em seus primeiros 100 dias no cargo.



O Equador, que no governo do ex-presidente Lenín Moreno (2017-2021) atrasou o processo de inoculação da população, administrou cerca de 4,1 milhões de doses de vacinas anticovid, completando a imunização de 1,3 milhão de pessoas.



O país, com 17,5 milhões de habitantes, é o sétimo da América Latina com o maior número de casos (457.489, equivalente a 2.614 por 100.000 habitantes) e 21.545 óbitos.



Além da vacina o Equador também administra doses da chinesa Sinovac e da sueco-britânica AstraZeneca. Todas requerem duas doses por pessoa.



PFIZER



ASTRAZENECA



Twitter