Altos funcionários norte-coreanos demitidos após 'incidente grave' vinculado à covid-19

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, demitiu vários altos funcionários devido a um "grave incidente" no combate contra a pandemia de covid-19, anunciou a agência oficial KCNA nesta quarta-feira (noite de terça 29 em Brasília).



Os funcionários em questão "causaram um grave incidente que representa uma enorme crise para a segurança da nação e de seu povo", declarou Kim durante uma reunião do Politburô, citado pela KCNA, que não forneceu mais detalhes sobre o caso.



Até agora, o regime norte-coreano tem garantido que a pandemia da covid-19 não atingiu seu território. Muitos especialistas duvidam dessa afirmação.



Kim Jong-un, que comanda com punho de ferro um país que tem um sistema de saúde precário, decidiu fechar as fronteiras em janeiro de 2020 para evitar a propagação do novo coronavírus surgido na China, um país vizinho.



A Coreia do Norte está sob sanções internacionais por causa de seu programa nuclear, o que a torna mais isolada do que nunca. O comércio com a China foi drasticamente reduzido e trabalhadores de ajuda humanitária deixaram o país.



Kim Jong-un reconheceu recentemente que a Coreia do Norte enfrenta uma "situação alimentar tensa".