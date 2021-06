Wall Street volta a fechar com recordes do Nasdaq e do S&P 500

Wall Street fechou nesta terça-feira (29) com o Nasdaq e o S&P; 500 registrando recordes após a informação de que a confiança dos consumidores dos Estados Unidos é a maior desde o início da pandemia.



O índice Nasdaq, de valores tecnológicos, aumentou 0,19% a 14.528,33 pontos e o S&P; 500 subiu 0,03% a 4.291,80. O índice industrial Dow Jones subiu 0,03% a 34.292,29 pontos.



"A bolsa americana encerrou o dia em leve alta, somando lucros marginais, para estender sua dinâmica desde o fim do segundo trimestre, que permitiu ao S&P; 500 e ao Nasdaq alcançar altos índices", disseram analistas da Charles Schwab.



O mercado operou incentivado pela melhora notável da confiança dos consumidores em junho até alcançar seu nível mais alto desde o início da pandemia em março de 2020, como reflexo da recuperação na economia.



O índice situou-se a 127,3 pontos, frente aos 120 de maio, o que superou as expectativas dos analistas de 120 pontos.



Entre as empresas com melhor desempenho durante o dia, destacaram-se os bancos Morgan Stanley (+3,35%) e Goldman Sachs (+1,06%), após terem anunciado na segunda-feira que haviam recebido luz verde do Fed para aumentar seus dividendos. Estes estavam reduzidos em consequência das restrições financeiras impostas pela pandemia.



No mercado da dívida, a taxa dos bônus americanos a dez anos se manteve estável a 1,47%.