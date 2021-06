Desfiles, um dragão e danças programados para os 70 anos de reinado de Elizabeth II

Um desfile militar, danças, um dragão gigante e shows de circo estão entre os eventos planejados no Reino Unido para comemorar os 70 anos do reinado de Elizabeth II em junho de 2022.



Elizabeth II, de 95 anos, subiu ao trono em 6 de fevereiro de 1952, após a morte de seu pai, o rei George VI. Sua coroação, a primeira a ser transmitida pela televisão, ocorreu mais de um ano depois, em 2 de junho de 1953.



Ao todo, mais de 5.000 militares, artistas, trabalhadores essenciais e voluntários do Reino Unido e da Commonwealth participarão das festividades no domingo, 5 de junho, no centro de Londres, no final de um feriado prolongado.



Depois da pandemia, "o fim de semana do Jubileu de Platina será a ocasião para o país se mostrar revigorado e renovado, expressando otimismo e confiança", disse Nicholas Coleridge, um dos organizadores, na apresentação do programa nesta terça-feira.



"Será uma espécie de cerimônia de reabertura do Reino Unido, após um período de incertezas e adversidades", acrescentou.



As comemorações, entre as mais importantes das últimas décadas, devem atrair "milhões de pessoas em todo o mundo", seja no local ou via televisão ou outras plataformas, disseram os organizadores.



O orçamento de 10 a 15 milhões de libras (13,8 a 20,8 milhões de dólares) virá exclusivamente de fundos privados.



Dentre os eventos organizados, destaca-se um grande desfile militar, o primeiro realizado desde o início da pandemia. Haverá também uma cerimônia na Catedral de São Paulo.



Uma "marionete monumental" celebrará "os momentos mais felizes" do casamento de Elizabeth II com o príncipe Philip, que morreu em abril aos 99 anos.