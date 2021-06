Biden visita nesta quinta local do desabamento na Flórida

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visita a Flórida nesta quinta-feira (1), onde 11 pessoas morreram e 150 continuam desaparecidas após o desabamento de um edifício perto de Miami - informou a Casa Branca mesta terça (29).



"Na quinta, 1º de julho, o presidente e a primeira-dama [Jill Biden] viajarão para Surfside, Flórida", disse a Casa Branca em um comunicado, acrescentando que os detalhes da viagem serão divulgados mais tarde.



Centes de socorristas continuam em busca de sobreviventes entre os escombros do prédio de 12 andares do complexo Champlain Towers South, localizado em Surfside, a cerca de 20 km do centro de Miami. Parte do prédio desabou há seis dias, por causas que ainda estão sendo investigadas.



Dois venezuelanos foram identificados entre os mortos. Há outros 29 latino-americanos vinculados ao imóvel e sobre os quais não se têm notícias: nove da Argentina, seis da Colômbia, seis do Paraguai, quatro da Venezuela, três do Uruguai e um do Chile.



Na sexta-feira, Biden declarou estado de emergência, o que habilita ajuda federal para as operações de resgate e de realojamento dos sobreviventes.



No domingo, disse que seu governo está "pronto para fornecer qualquer apoio, ou assistência, de que se necessite".



"Este é um momento inimaginavelmente difícil para as famílias que sofrem esta tragédia", disse o presidente, em um comunicado.



As autoridades locais prometeram uma investigação "exaustiva" sobre as causas do letal desabamento.