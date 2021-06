Maioria dos lugares públicos em Abu Dhabi será para vacinados

As autoridades de Abu Dhabi anunciaram, nesta terça-feira (29), que, a partir do final de agosto, a maioria dos lugares públicos do emirado, como escolas, restaurantes e academias, estará reservada às pessoas vacinadas contra a covid-19.



O comitê de luta anticovid decidiu "autorizar a entrada em vários lugares públicos apenas às pessoas vacinadas, a partir de sexta-feira 20 de agosto de 2021", informou um comunicado oficial.



Os Emirados Árabes Unidos são constituídos de sete emirados, entre eles, a capital Abu Dhabi e Dubai, onde as medidas contra o coronavírus e as regras de vacinação são diferentes.



Inicialmente, a limitação de acesso diz respeito a escolas, universidades, museus, shoppings, restaurantes, hotéis e academias. Por enquanto, supermercados e farmácias ficam abertos para todos.



Abu Dhabi multiplicou nas últimas semanas as restrições para as pessoas que não se vacinaram. Em meados de junho, já havia anunciado como exigência mínima a apresentação de um teste negativo de PCR recente para se ter acesso aos lugares públicos.



Em outros países da região, foram tomadas medidas parecidas, como no Kuwait, onde desde domingo as pessoas não vacinadas não podem ter acesso a shoppings, academias e restaurantes.