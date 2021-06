Israel inaugura em Abu Dhabi sua primeira embaixada no Golfo

O ministro israelense das Relações Exteriores, Yair Lapid, inaugurou nesta terça-feira (29), nos Emirados Árabes Unidos, a primeira embaixada de seu país no Golfo, dentro de uma inédita visita após a normalização das relações bilaterais em setembro de 2020.



"Cortando a fita de inauguração da embaixada de Israel em Abu Dhabi com a ministra emiradense da Cultura, Nura Al Kaabi", tuitou o ministro com uma foto dele e da responsável local na capital dos Emirados.



A visita de Lapid é a primeira de um ministro israelense aos Emirados e foi descrita por ele como "histórica".



"O que fazemos aqui hoje não é o fim do trajeto, é o começo", acrescentou Lapid no Twitter, onde também publicou uma foto sua com um 'mezuzá', uma pequena caixa com um pergaminho que contém versículos da Torá, que é colocada nas portas das casas e tocada com a mão antes de entrar em uma residência.



"Devemos conectar nossas economias e fazê-las prosperar", disse, pedindo a todos os países árabes da região para "reconhecer" Israel.



Durante sua visita, Lapid se reunirá com seu homólogo, Abdalá ben Zayed Al-Nahyan, e com autoridades da área econômica dos Emirados.



"Orgulhoso de representar o Estado de Israel em sua primeira visita oficial aos Emirados Árabes Unidos. Obrigado pela recepção calorosa", tuitou Lapid em hebraico e árabe em sua chegada.



O movimento islamita da Palestina, que controla a Faixa de Gaza, declarou em um comunicado que a inauguração da embaixada "reflete a insistência dos Emirados no pecado (...) que cometeram assinando os acordos de normalização".



- Contexto de tensão



O ministro não foi, porém, recebido na pista do aeroporto por nenhuma autoridade e encontrou uma escassa cobertura de imprensa - uma discrição que contrasta com os grandes anúncios e com o tom de celebração dos primeiros meses de normalização das relações entre os dois países.



A visita de Lapid coincide com um aumento da tensão nos territórios palestinos ocupados por Israel.



Os países árabes, entre eles Emirados e Bahrein, criticaram a repressão das manifestações palestinas por parte das forças israelenses em Jerusalém Oriental, ocupado por Israel.



Além disso, os bombardeios israelenses sobre Gaza, muito criticados pela população do Golfo nas ruas e nas redes sociais, também deixaram os novos aliados comerciais de Israel em apuros.



Além dos Emirados, Bahrein, Marrocos e Sudão também assinaram acordos de normalização das relações com Israel, sob o impulso do ex-presidente americano Donald Trump.



Nesta terça, o Bahrein designou um embaixador para representar seu país no Estado hebreu.



Os palestinos denunciaram essas aproximações como "traição". Até então, a resolução do conflito israelense-palestino era uma condição prévia indispensável para qualquer normalização das relações com Israel.