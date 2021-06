O ministro israelense das Relações Exteriores, Yair Lapid, inaugurou nesta terça-feira (29) nos Emirados Árabes Unidos a primeira embaixada de seu país na região do Golfo, durante uma visita inédita após a normalização das relações bilaterais.



"Cortando a fita da inauguração da embaixada de Israel em Abu Dhabi com a ministra da Cultura dos EAU, Nura Al Kaabi", tuitou o ministro com uma foto de ambos na capital dos Emirados.