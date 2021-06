Assassinatos com faca teriam motivação islamita na Alemanha

O somali que matou três mulheres com uma faca na sexta-feira na cidade alemã de Wurtzburgo pode ter tido motivação islamita - informaram a polícia e a Promotoria nesta terça-feira (29).



"O Escritório Central de Extremismo e Terrorismo da Baviera assumiu a investigação, porque é provável que haja uma motivação islamita", disseram a Promotoria do estado da Baviera e o departamento regional de polícia criminal em um comunicado conjunto.



"Esta tese é atualmente apoiada pelos dois gritos de 'Allah Akbar! ['Allah é grande'] ouvidos por testemunhas durante a execução do crime e por uma referência à jihad" feita pelo suspeito, enquanto estava hospitalizado em uma clínica de Wurtzburgo após ser detido, acrescenta a nota.



O Ministério Público Federal Antiterrorista não está envolvido na investigação até o momento.



"Até agora, não se encontrou nenhuma prova de material de propaganda, ou de outro conteúdo extremista ligados ao suspeito", disse o comunicado.



A investigação se concentra, atualmente, na análise de objetos, entre eles dois telefones celulares, apreendidos no apartamento do somali de 24 anos que chegou à Alemanha em 2015.



Também se questiona o estado mental do jovem, que tinha visto de residência na Alemanha e a quem a Justiça já havia ordenado uma internação temporária em um hospital psiquiátrico.



Na sexta-feira, o agressor, descalço e armado com uma faca de cozinha, atacou dez pessoas, atingindo-as na cabeça e no pescoço, em uma loja de departamentos em Wurtzburgo.



Três mulheres morreram na hora, e seis pessoas, incluindo uma criança, ficaram gravemente feridas, mas já estão fora de perigo. Uma sétima vítima sofreu ferimentos leves.