EUA, Irlanda e Reino Unido pedem reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Tigré

Estados Unidos, Irlanda e Reino Unido pediram uma reunião pública do Conselho de Segurança da ONU sobre a região etíope do Tigré, onde as forças rebeldes entraram na capital regional, Mekele, informaram nesta segunda-feira (28) fontes diplomáticas.



A reunião poderá ser celebrada na sexta-feira, segundo as fontes. Desde que o conflito no Tigré teve início em novembro, o Ocidente nunca conseguiu celebrar uma sessão pública sobre esta questão, já que os africanos, China, Rússia e outros membros do Conselho dizem que a crise é um assunto interno da Etiópia.



As forças leais às anteriores autoridades do Tigré, confrontadas ao governo federal, recuperaram na segunda-feira Mekele, capital desta região do norte da Etiópia, onde o governo evacuou seus representantes e decretou um cessar-fogo.



Estas forças, que se autodenominam "Forças de Defesa do Tigré" (TDF), "tomaram o controle da cidade", informou à AFP um membro do governo interino regional.



Mekele tinha sido tomada pelo exército federal em 28 de novembro de 2020, três semanas depois de que o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, lançou uma ofensiva para expulsar às autoridades regionais, contrárias ao poder central, e integradas por membros da Frente de Libertação do Povo do Tigré (TPLF), que dominou durante muito tempo a vida política da Etiópia.



A princípio, a operação devia ser breve, segundo o primeiro-ministro, mas os combates continuam e deixaram à beira da fome pelo menos 350.000 pessoas, segundo as Nações Unidas.



Na semana passada, a TDF lançou uma ofensiva, coincidindo com as eleições nacionais antecipadas.



O governo etíope, enquanto isso, anunciou um "cessar-fogo unilateral" na região.



"A partir de hoje, 28 de junho, foi declarado um cessar-fogo unilateral e incondicional", informaram veículos de imprensa do governo, citando um comunicado oficial.