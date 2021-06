Wall Street fecha com recordes graças a papéis de tecnologia

Os índices Nasdaq e S&P; 500 fecharam com recordes nesta segunda-feira, graças aos papéis de tecnologia, principalmente ao Facebook, que alcançou um valor de mercado de 1 trilhão de dólares após uma sentença judicial favorável.



O Nasdaq subiu 0,98%, a 14.500,51 pontos, e o S&P; 500, 0,23%, a 4.290,61 unidades. Já o índice Dow Jones caiu 0,44%, a 34.283,27 pontos.



A ação do Facebook subiu 4,18%, o que levou o colosso das redes sociais a se somar ao grupo das empresas com valor de mercado superior a 1 trilhão de dólares, do qual também fazem parte as tecnológicas Apple (+1,25%), Microsoft (+1,40%), Amazon (+1,25%) e Alphabet (+0,02%).



As ações de tecnologia também foram beneficiadas pela queda da taxas dos títulos americanos para 10 anos, o que "impulsionou os setores que se sustentam no crescimento", observaram analistas da Charles Schwab.